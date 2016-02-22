الخارجية:اتفاق وقف الأعمال العدائية بسوريا خطوة هامة لبدء العملية السياسية

تعقيباً على البيان الروسى الأمريكى الأخير بشأن بدء سريان اتفاق وقف الأعمال العدائية فى سوريا ،اعتباراً من فجر السبت 27 فبراير الجارى، أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الاتفاق خطوة هامة وضرورية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السورى، ووضع حد لأعمال العنف وتوفير بيئة داعمة للعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، وصولا إلى اتفاق كامل لوقف إطلاق النار وتحقيق التسوية السياسية للازمة السورية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية فى بيان، أن الفترة القادمة تتطلب التزام جميع الأطراف بإنفاذ الاتفاق وإعلاء مصلحة الشعب السورى الذى تفاقمت معاناته نتيجة استمرار القتال والعنف، مع أهمية الاستمرار فى مكافحة التنظيمات الإرهابية فى سوريا.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الساعات الأخيرة كانت قد شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع الجانبين الأمريكى والروسى للتنسيق بشأن الترتيبات الخاصة بتنفيذ إعلان وقف الاعمال العدائية فى سوريا.

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