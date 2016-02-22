عمرو أديب لـمرتضى منصور:"لن نعيش تحت إرهاب وابتزاز ويا أنا يا أنت فى مصر"

علق الإعلامى عمرو أديب، على حملة المستشار مرتضى منصور، داخل مجلس النواب، لإغلاق برنامج القاهرة اليوم، قائلاً:"لقد قررت الدخول فى هذا الموضوع للنهاية..لن نعيش تحت إرهاب أو ابتزاز ولن نسمح أن يسىء أحد للسمع وخدش حياء الآخرين، والبرنامج بيقول للأعور أنت أعور فى عينك".

وقال أديب، فى برنامجه "القاهرة اليوم"، المذاع عبر فضائية "اليوم"، :"قررت المواجهة وليس لدى ما أخشاه أو أخشى عليه.. مرتضى واخد المجلس زيارة ومقاولة ولحسابه، وأقنعهم بالكذب ومفيش توقيعات وناس توقيعاتها مزورة والبعض أنكر ذلك".

وأضاف: "أنا واقف.. اللى عاوز يبقى معايا أهلا وسهلا.. اللى مش عايز أنا واقف قامك للنهاية.. مرتضى عاوز يوقف البرنامج قبل الاثنين القادم وقبل حلقة ميدو"، وتابع:" مرتضى كلم الإدارة وهدد بإرسال ناس لتكسير الاستوديو..ياريت يا أخى تعالى راجل لراجل وورينى نفسك..إحنا رجالة طول عمرنا رجالة وتربينا رجالة وعمرنا ما خوفنا .. كان غيرك أشطر..أنت كنت تحت السرير وكنت عارف مين اللى كان بيحميك..فاكر ولا لأ..المجتمع عارف بس بينافقه.. مين أنت انا باخد حقى بدراعى.. وعارف أخده كويس.. مبخفش ومكمل للآخر يا أنا يا أنت فى مصر.. عمرو عمره ما خاف ولا تراجع وحلقة ميدو هتتذاع إلا إذا أنت عملت حاجة فى ميدو".

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