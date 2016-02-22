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تحليل في الجول – ربيع ياسين: الأهلي يحتاج لتلك الطريقة الهجومية.. ومشاركة صالح والشيخ ضرورية

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تحليل في الجول – ربيع ياسين: الأهلي يحتاج لتلك الطريقة الهجومية.. ومشاركة صالح والشيخ ضرورية تحليل في الجول – ربيع ياسين: الأهلي يحتاج لتلك الطريقة الهجومية.. ومشاركة صالح والشيخ ضرورية

كيف يواجه الأهلي منافسه المصري؟ وما هي السلبيات التي ينبغي عليه علاجها؟ ومن أنسب اللاعبين لتلك المباراة؟ ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الأوليمبي السابق يجيب لـFilGoal.com.

ويلتقي الأهلي بالمصري على استاد برج العرب في مباراة مؤجلة من الجولة الـ7 للدوري المصري.

وتحدث ربيع ياسين لـFilGoal.com قائلا:"أولا يجب أن يتحلى الأهلي بالتركيز الشديد وتلافي السلبيات مثل فقدان الكرة والارتباك داخل منطقة الجزاء".

وأكمل متحدثا عن طريقة اللعب"أنصح بالاعتماد على طريقة 3-3-4 برأس حربة وحيد، فهي تعطي عمق دفاعي وتسمح في حالة الهجوم بوجود 7 لاعبين".

وأردف"كما يمكن في الحالة الهجومية للاعبي خط الوسط والأطراف تعديل الطريقة لتصبح 1-3-2-4".

وواصل لاعب الأهلي السابق حديثه"أعتقد أن صالح جمعة يجب أن يكون أساسيا في تلك المباراة لأنه يمتاز بالمهارات والجرأة، ويجب أن يكون هناك دور لأحمد الشيخ أيضا".

وتابع"على المدير الفني للأهلي اختيار تشكيل مناسب ولا مانع من جلوس بعض الأسماء الكبيرة على مقاعد البدلاء".

وأتم"لا بد من منح الفرصة للجميع، فمن غير الطبيعي وجود 25 لاعبا هم الأفضل وتم ضمهم بملايين الجنيهات ولا يحصل كل منهم على فرصته".

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