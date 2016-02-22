فتح الله يختار – أفضل مدرب أجنبي بالزمالك ومدافع ' ينقصه الثقة ' .. وأصعب مهاجم

من هو أفضل مدير فني تولى مسؤولية الزمالك أثناء وجود محمود فتح الله بالفريق؟ ومن هو أصعب مهاجم واجهه؟ مدافع الفريق الأبيض السابق والانتاج الحربي الحالي يجيب.

وحل فتح الله ضيفا على البرنامج الإذاعي "في الاستاد" ووجه إليه سؤالا حول أفضل مدير فني أجنبي جاء للزمالك وأجاب"جورفان فييرا".

وعن أفضل مدرب مصري أجاب فتح الله ضاحكا"كلهم كانوا جيدين".

وبسؤاله عن أفضل مدافع لعب بجواره أجاب"بالطبع هاني سعيد لاعب مصر المقاصة الحالي".

أما عن أصعب المهاجمين المصريين والأجانب الذين واجههم"أحمد عبد الظاهر حينما كان لاعبا في إنبي، وفلافيو مهاجم الأهلي بالطبع كان صعبا للغاية".

وأخيرا عن أفضل مدافع في مصر بشكل عام حاليا والزمالك بشكل خاص أجاب"أحمد حجازي لاعب الأهلي، وعلي جبر في الزمالك هو الأفضل لكن ينقصه الثقة فقط".