بالصور - هدايا حفني.. الزمالك يضغط على الأهلي بفوز صعب على الاتحاد

قدم أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك هداياه التي منحت الفريق الأبيض انتصارا صعبا على الاتحاد بنتيجة 2-1 في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة.

وواصل الزمالك ملاحقته للأهلي المتصدر ليقلص الفارق إلى نقطتين.

تقدم إيمانويل مايوكا للزمالك في الدقيقة السابعة مسجلا أول أهدافه بالقميص الأبيض ثم تعادل محمد عاشور الأدهم للاتحاد في الدقيقة 21.

وقبل نهاية الشوط الأول يخطف محمود كهربا هدف الفوز في الدقيقة 45.

وخطف الزمالك النقاط الثلاثة بحفاظه على نظافة شباكه في الشوط الثاني وارتفع رصيده للنقطة 38 بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر.

بينما الاتحاد مازال يعاني وفشل في الفوز للمباراة الثامنة على التوالي وخسر في أخر خمس مواجهات.

وجمع الاتحاد 22 نقطة في الترتيب 13 بعد الهزيمة من الزمالك.

شوط حفني

كان حفني هو نجم الزمالك في الشوط الأول وظهر في مستوى فني وبدني مميز ساهم في حصد فريقه النقاط الثلاثة.

وانطلق حفني خلف دفاع الاتحاد في كرة الهدف الأول ومرر عرضية إلى المهاجم الزامبي الذي رقص فرحا بأولى أهدافه في الدوري المصري.

وكالعادة، ينجح المتخصص في هز شباك الزمالك عاشور الأدهم في تسجيل رابع أهدافه والتعادل للاتحاد بتصويبة قوية غيرت اتجاهها بعد اصطدامها بقدم محمد كوفي.

ومع إهدار الهاني سليمان حارس الاتحاد لعدد من الدقائق احتسب محمد فاروق حكم المباراة ثلاث دقائق وقت بدل ضائع.

ونجح كهربا في ترجمة بينية من حفني بتصويبة أرضية مسجلا سابع أهدافه في الدوري هذا الموسم.

تغييرات صلاح

وأجرى محمد صلاح ثلاثة تغييرات على مدار الشوط الثاني ومعها سيطر الاتحاد وظهرت خطورته على مرمى محمود جنش.

وكاد الاتحاد أن يتعادل بعد انفراد من هيرمان كواو نتيجة مرور الكرة أسفل قدم محمد كوفي لكنه سدد في العارضة.

وتألق محمود جنش حارس الزمالك في صد رأسية خطيرة من يوسف أوباما في أخر 10 دقائق.

وفشلت محاولات الاتحاد عن طريق الكرات العرضية التي وضح تفوق مهاجميه على دفاع الزمالك في إدراك التعادل ليخرج خاسرا.

شاهد صور المباراة