عاشور الأدهم: قدمنا أفضل مباراة لنا في الموسم أمام الزمالك

أكد عاشور الأدهم لاعب الاتحاد السكندري أن فريقه قدم أفضل مباراة له خلال الموسم الجاري أمام الزمالك على الرغم من الهزيمة التي مني بها.

وكان الزمالك قد فاز على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينها بملعب بتروسبورت والمؤجلة من الجولة السابعة من الدوري المصري.

وشهدت المباراة تسجيل الأدهم لهدف الاتحاد السكندري بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بقدم محمد كوفي لتسكن شباك الزمالك.

وتحدث عاشور الأدهم لقناة "أون تي في" عقب نهاية المباراة قائلا:"قدمنا أفضل مباراة لنا في الموسم ولكن للأسف خذلنا الجمهور".

وأكمل"ليونيل بونتس المدير الفني لم يشعر بالغضب من الفريق بسبب الأداء الذي قدمناه".

وأتم"مباراة المقاولون المقبلة سنحاول الفوز بها حتى لا نخذل الجماهير مجددا".

وفشل الاتحاد السكندري في معرفة طعم الانتصارات في الدوري المصري خلال آخر ست مباريات.

ويحتل زعيم الثغر المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد خوضه لكل مبارياته خلال الموسم الجاري.