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إزالة 155 مخالفة إشغال طريق بشوارع وميادين بنى سويف

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إزالة 155 مخالفة إشغال طريق بشوارع وميادين بنى سويف إزالة 155 مخالفة إشغال طريق بشوارع وميادين بنى سويف
شنت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف برئاسة العميد أحمد عيطة حملة لإزالة الإعلانات العشوائية، أسفرت عن رفع وإزالة (12) إعلانا كبيرا بحوامل حديدية بميدان العبور وأمام مدرسة الزخرفية وكلية التربية بشارع صلاح سالم و(36) إعلان فانوس مضىء بداية من ميدان العبور حتى منطقة الشبان المسلمين وشارع الجمهورية على جانبى الطريق بشارع صلاح سالم.

وتم رفع 107 مخالفات كائنة فى بداية من شارع عبد السلام عارف، الطريق الدائرى، جسر إسلام، شارعى حسن وسعد زغلول، وسوق الدهشورى وتشمل (26) حالة إشغال طريق، (24) باعة جائلين (18) لافتة، (12) تاندة، و(27) تعديات على الأرصفة.
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