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دائرة جديدة بجنايات الغردقة لإعادة محاكمة 9 متهمين بحرق قسم شرطة سفاجا

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دائرة جديدة بجنايات الغردقة لإعادة محاكمة 9 متهمين بحرق قسم شرطة سفاجا دائرة جديدة بجنايات الغردقة لإعادة محاكمة 9 متهمين بحرق قسم شرطة سفاجا

جنايات الغردقة – أرشيفية

 

كشفت مصادر قضائية بالبحر الأحمر أنه سيتم إعادة المحاكمة الجنائية لـ 9 متهمين في قضية حرق قسم شرطة سفاجا، وذلك أمام دائرة قضائية جديدة مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم، وذلك بعد أن قضت محكمة النقض بقبول الطعون المقدمة من التسعة متهمين في القضية، إضافة إلى رفض طعن النيابة العامة على أحكام البراءات الصادرة لـ 14 شخصًا آخرين.​

كانت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار محمود خلف، قد قضت ببراءة 14 شخصًا والسجن ما بين 4 سنوات إلى 15 عامًا لـ13 متهما آخرين.

وبحسب الحكم فإنها برأت 14 متهمًا، وتغريم ثلاثة متهمين 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة، وحبس أحد المتهمين 15 عامًا، وحبس 3 متهمين 5 سنوات، وحبس 3 متهمين 3 سنوات، وحبس متهم 3 سنوات في التهمة الأولى، وسنة واحدة في التهمة الثانية.

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