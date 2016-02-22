كلمة في إذن الرئيس بقلم | د. أماني إبراهيم

ليس هكذا تفرض هيبة الدولة فهذا ليس عدًلا أن تتحمل وحدك التجاوزات الفردية والسلبية التي تصدر مننا ولسنا في انتظار تقبيل الرؤوس والطبطبة عالأكتاف.

سيادة الرئيس نحن نريد قرارات جادة من رئيس الجمهورية مباشرة في حال الإثبات المباشر بالتجاوزات من أي ظابط أوأمين شرطة أوأي فرض من مهمته حمايتنا وخان الأمانه وزهق أرواحا دون حق لتكون عقوبته إما الإعدام أوالسجن المؤبد فالمثل الشعبي «اضرب المربوط يخاف السايب»،هكذا يتأكد الشعب برمته أنه لاتهاون ولامماطله في الأحكام التي تمس كرامة المواطن ولن تجد فردًا واحدًا ينظم وقفة او احتجاجًا تنديدًا أورغبة في إسقاط الشرطة أوإسقاط الدولة، إنما سيعم السلام بجودة الخدمات وإقامة العدل بقدرالإمكان فنحن في أمس وأشد الظروف الحساسة التي تعيشها مصر من تراجع سياحي واقتصادي وتدهور أخلاقي لهذه الهيبة التي نفقدها يومًا تلو الآخر.. فهكذا تشفى الصدور وتلملم الجراح ونقلل الكوارث وتوضع الحدود وينتشر الأمن ويهرب الخوف من غربتنا في أوطاننا.

لا أريد كوني كاتبًا أن أقف دائمًا موقف المدافعين عن كل السياسات بينما تهدف الدولة تحقيق صناعة أمة كريمة لتنهض بنا مما عانينا على مدى 60 عامًا بايجابياته وسلبياته.

فكلنا مغلولين من التجاوزات ونقص الخدمات ومن كل الأزمات التي تمر علينا ليل نهار لاتقل اهمية عن الهوا الذي نتنفسه وسيتراجع كل فرد عن فكرة التطاول حتى لو باللسان بناء لحسمك الأمورفي مثل تلك المشاكل القاسية والحيوية نحن في بلد على شفا حفرة من الوقوع في الانهيار إن كان من سلوكياتنا كشعب أو ممن يتآمرون علينا من الداخل والخارج حتى أصبحنا حديثا شيقا للجاهل والواعي .

أقولها بعلو صوتي سيادة الرئيس عليك استغلال كل ذرة محبة شعبية مننا لتصنع من الوطن المعجزات بالحب والعدل والعمل وستجدنا شعبا راضيا كل الرضا طالما تصل حقوقنا دون بكاء اولطم الخدود ومن ثم طبطبة على القلوب.

فحين يكون الحمل تقيلا يجب من الحزم بشدة لديك فرصة ذهبية ياريس فشعبك وراك وربما يكون أشد دعمًا ممن هم حولك الذين لانشك ابدًا في أخلاصهم لوطنهم اقرا مابين السطور ياريس وانظر إلي الإعلام الذي يجب عليك أن تقدم لهم تحذيرًا بالتوقف عن التحريض وإثارة الفتن احسم امر هذا الأنفلات لتهدأ نفوسنا.

شدد بتطوير التعليم سيادة الرئيس وشدد على منهج الوطنية والانتماء ولتبدأ من البذرة من الأطفال هؤلاء هم حصنك وحصن مصر للحاضر والمستقبل فلتقرأ ماتخطه اقلامنا عبرعقولنا لتقرأ صدقنا عبر السطور بأننا سواعدك التي تبني بها.

هذا الارتباك الذي يخيّم على المشهد السياسي والشعبي ليس إلا عنواناً لعدم وصول تلك الحالة المشتبكة إلى وضعية حاسمة من الأقلية والأغلبية داخل المجتمع، ولعدم حدوث تغيير حاسم في توازنات القوى يحقق فرصة حسم الصراع لمصلحة أحد الطرفين الرئيسيين المتصارعين وهو ما يفتح الباب لصراع متطاول يسعى فيه كل طرف لاستخدام عوامل قوته على اختلاف طبيعتها لتحقيق انقلاب في موازين القوى وحسم النزاع والمعنى أن طرفي الصراع أو النزاع الجاري في مصر قد تحدَّدا على نحو يصعب فيه الوصول إلى وضعية الحلول الوسط، وأن الصراع الجاري هدفه تغيير توازنات الصراع عبر اكتساب القوى والأطراف الأخرى لصف أي من الطرفين الرئيسيين، وهو ما يعني بطبيعة الحال سعي كل طرف لتحقيق هذا الهدف وفقاً لطبيعة عوامل القوة والقدرة التي يمتلكها أو التي يستمدها من طبيعته الخاص.

فهناك عدة سيناريوهات لتلك الصراعات الداخلية وتجاذب جميع الأطراف بأهمية رأيه وموقعه ولا محالة في النهاية ستغرق السفينه إذا لم يحسمها قائدها الأوحد ليرسو بشعبه إلي بر الأمان .

قد يكون أهم وأصدق السيناريوهات المتوقعه لامحالة هو أضعاف الشعب المصري نفسيًا وماديًا من خلال احباطه بكثرة الصراعات الأمنية والدينية وضيق ذات اليد وانتشار البطالة وضعف الأستثمار.

والملحوظ أن صراع الحركة الإسلامية هو البعبع الرئيسي فيما نحن فيه من إحباط بينما الحقيقة تنبأ بأرغبتنا في التهالك والأنهيار بسرعة البرق هي بأفعالنا وعدم قدرتنا على العمل والأنتاج .

ولعل أصدق وأسرع الحلول ان نلملم رحالنا بأولادنا ومعنا احلامنا لتعمير تلك البقعة المقدسة من ارض سيناء تلك الصحراء الذهبية الذي يحلم بها الطامعون من حولنا نحن المصريين كتبنا تاريخنا من ذهب ونريد ان نستمر في ذلك الذهبي برئيس يحبه شعبه ويسانده .