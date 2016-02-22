أخبار عاجلة

بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي : أنا بفكر قبل ما أتكلم مع جوزي علشان ردودي تبقى جاهزة -
«نيسان» تحتفل باليوبيل الذهبي لسلسلة «Z» بإصدار جديد -
هيونداي تبرز «سوناتا» المعدلة ببث مباشر لفاعليات معرض نيويورك -
«سوبارو» تعالج أخطائها بتطوير سياراتها الموجودة في الأسواق -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... في المدرسة زمان كان في واحدة صاحبتي بتفتي على طول وتحكي موقف كوميدي -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... إحنا شعب بيحب يفتي " الناس مقامات " -
بيومي أفندي - موقف كوميدي لـ بيومي فؤاد وهو بيقدم يسرا اللوزي " إتخضيتي ليه .. أصلك بتخوف " -
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«الخارجية»: البيان الروسي الأمريكي خطوة هامة ويصب في مصلحة الشعب السوري

Google+ Print
«الخارجية»: البيان الروسي الأمريكي خطوة هامة ويصب في مصلحة الشعب السوري «الخارجية»: البيان الروسي الأمريكي خطوة هامة ويصب في مصلحة الشعب السوري

المسنشار أحمد ابو زيد – أرشيفية

 

قال المستشار أحمد ابو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن البيان الروسي الأمريكي الأخير بشأن بدء سريان اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا، خطوة هامة وضرورية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري.

وأضاف «أبو زيد» أن الاتفاق الذي سيسري اعتبارًا من فجر السبت 27 فبراير الجاري، وضع حد لأعمال العنف وتوفير بيئة داعمة للعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، وصولًا إلى اتفاق كامل لوقف إطلاق النار وتحقيق التسوية السياسية للأزمة السورية.

وأوضح أن الفترة القادمة تتطلب إلتزام جميع الأطراف بإنفاذ الاتفاق وإعلاء مصحلة الشعب السوري الذي تفاقمت معاناته نتيجة استمرار القتال والعنف، مع أهمية الاستمرار في مكافحة التنظيمات الإرهابية في سوريا. مضيفًا أن الساعات الأخيرة كانت قد شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع الجانبين الأمريكي والروسي للتنسيق بشأن الترتيبات الخاصة بتنفيذ إعلان وقف الأعمال العدائية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا