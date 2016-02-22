«الخارجية»: البيان الروسي الأمريكي خطوة هامة ويصب في مصلحة الشعب السوري

قال المستشار أحمد ابو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن البيان الروسي الأمريكي الأخير بشأن بدء سريان اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا، خطوة هامة وضرورية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري.

وأضاف «أبو زيد» أن الاتفاق الذي سيسري اعتبارًا من فجر السبت 27 فبراير الجاري، وضع حد لأعمال العنف وتوفير بيئة داعمة للعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، وصولًا إلى اتفاق كامل لوقف إطلاق النار وتحقيق التسوية السياسية للأزمة السورية.

وأوضح أن الفترة القادمة تتطلب إلتزام جميع الأطراف بإنفاذ الاتفاق وإعلاء مصحلة الشعب السوري الذي تفاقمت معاناته نتيجة استمرار القتال والعنف، مع أهمية الاستمرار في مكافحة التنظيمات الإرهابية في سوريا. مضيفًا أن الساعات الأخيرة كانت قد شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع الجانبين الأمريكي والروسي للتنسيق بشأن الترتيبات الخاصة بتنفيذ إعلان وقف الأعمال العدائية.