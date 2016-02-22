خضراوات تقتل البكتيريا وتقلل خطر التسمم الغذائى فى الجسم.. اعرفها

كشفت أبحاث أجراها علماء من أستراليا بالتعاون مع جامعة "يورك" البريطانية عن أن الخضراوات ليست فقط مغذية للجسم ولكنها تساعده على قتل البكتيريا وتحد من خطر التسمم الغذائى فيه.

"كل خضار كتير عشان تكبر وتبقى قوى" جملة شهيرة يقولها الآباء والأمهات لأطفالهم لحثهم على تناول الخضراوات، إلا أن العلماء اكتشفوا بعض الأنواع من الخضراوات تساعد على قتل البكتيريا الضارة وتقلل من خطر التسمم الذى يحدث أحيانًا نتيجة تناول الطعام غير النظيف.

ويقول الدكتور إيثان جودارد الباحث بمعهد والتر وإليزا هول فى أستراليا: اكتشفنا أنه يمكن استغلال الخضراوات لزراعة ونمو البكتيريا الجيدة فى الأمعاء مثل "E" القولونية، فهى مفيدة للصحة، وتقاوم التسمم الغذائى الذى يحدث أحيانًا نتيجة تناول أغذية ضارة.

وأضاف "جودارد": توفر بكتيريا "E" الجيدة يعتبر حاجزًا لمنع نمو وتكاثر البكتيريا السيئة، فهى تعمل على تحسين والحفاظ على بكتيريا الأمعاء الصحية وصحة الجهاز الهضمى الجيد، وهذه البكتيريا يمكن أن تطلق السكر الذى يمدنا بالطاقة.

وتابع: أجرينا الدراسة على خضراوات الكرنب، والسبانخ وجميع الخضراوات الورقية، والقرنبيط ونعتقد أن هذه الخضراوات ستستخدم فى المستقبل على نطاق واسع لاستخلاص منها مضادات حيوية لبعض البكتيريا الضارة مثل "السالمونيلا" المسئولة عن التسمم الغذائى.