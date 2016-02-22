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بالفيديو.. محافظ كفر الشيخ: لا تهاون فى إزالة التعديات لإعادة هيبة الدولة

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بالفيديو.. محافظ كفر الشيخ: لا تهاون فى إزالة التعديات لإعادة هيبة الدولة بالفيديو.. محافظ كفر الشيخ: لا تهاون فى إزالة التعديات لإعادة هيبة الدولة
قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه لا تهاون فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن بضرورة سرعة تنفيذ الإزالات وإعادة هيبة الدولة.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أن القانون يحظر الاعتداء على الأراضى الزراعية سواء كان بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو تقسيم الأراضى للبيع أو الشراء المجزأ بقصد البناء عليها، موجها بالمتابعة المستمرة للحد من التعديات والإزالة الفورية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالتها بجميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدا أن الدولة ستردع كل من تسول له نفسه التعدى على الأراضى الزراعية.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بمصادرة المعدات ومواد البناء المستخدمة فى التعدّ على الأراضى الزراعية لأنها تشكل تهديداً للأمن الغذائى للدولة المصرية، مضيفاً أنه لا تهاون مع المعتدين.

جاء ذلك أثناء متابعة اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، لإزالة حالة تعد على الأراضى الزراعية، اليوم الاثنين، شاهدها أثناء مروره على رافد الطريق الدولى بنطاق مركز كفر الشيخ، وعلى الفور أصدر تكليفاته لرئيس المركز والمدينة اللواء أحمد الطرابلسى بإزالة هذه التعديات ومصادرة المعدات ومواد البناء والأخشاب المستخدمة فى المخالفة، واستكمال باقى الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً أن التعديات على الأراضى الزراعية جريمة فى حق الشعب والأجيال القادمة.

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مصر 365

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