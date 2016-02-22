لجنة لفحص مشاكل أهالى ثلاث قرى بالمحلة مع هيئة الأوقاف

عقد اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اجتماعا مع ممثلين عن قرى دمرو وكفر دمرو وشبرا نبات، بحضور إبراهيم حمادة رئيس هيئة الأوقاف المصرية بالمحلة لبحث مشاكل أهالى تلك القرى مع هيئة الأوقاف للعمل على حلها.

وقرر رئيس المدينة تشكيل لجنة برئاسة نائبه المهندس صلاح موسى لفحص ملفات النزاع على أراضى الأوقاف بتلك القرى والتى تتمثل فى رفض الأوقاف استبدال الأراضى بأخرى وإعطاء الأهالى عقودا بها رغم سيطرة الأهالى عليها منذ عشرات السنين.

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