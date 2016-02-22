الزمالك يقلص فارق النقاط مع الأهلي إلى نقطتين بعد فوزه على الاتحاد السكندري

استطاع نادي «الزمالك» تحقيق الفوز على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف ، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السابعة لمسابقة بطولة الدوري ، وبذلك يستمرالزمالك في مسيرة الإنتصارات بعد التغلب على أسوان بهدف نظيف في الجولة الماضية.

سجل هدفي الزمالك الزامبي إيمانويل مايوكا ومحمود كهربا في الدقيقتين 7 و45 وأحرز هدف الاتحاد عاشور الأدهم بصاروخ أرض جو في الدقيقة 21.

وبذلك الفوز استطاع الزمالك تضييق فارق النقاط مع الأهلي إلى نقطتين فقط مع إنتظار نتيجة الأحمر في مباراة المصري البورسعيدي غداً الثلاثاء على ستاد برج العرب.