أخبار عاجلة

بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي : أنا بفكر قبل ما أتكلم مع جوزي علشان ردودي تبقى جاهزة -
«نيسان» تحتفل باليوبيل الذهبي لسلسلة «Z» بإصدار جديد -
هيونداي تبرز «سوناتا» المعدلة ببث مباشر لفاعليات معرض نيويورك -
«سوبارو» تعالج أخطائها بتطوير سياراتها الموجودة في الأسواق -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... في المدرسة زمان كان في واحدة صاحبتي بتفتي على طول وتحكي موقف كوميدي -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... إحنا شعب بيحب يفتي " الناس مقامات " -
بيومي أفندي - موقف كوميدي لـ بيومي فؤاد وهو بيقدم يسرا اللوزي " إتخضيتي ليه .. أصلك بتخوف " -
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«الكُنيسي»: نعمل على قانون التشريعات الصحفية منذ 20 شهرًا.. والإعلام «يترنح»

Google+ Print
«الكُنيسي»: نعمل على قانون التشريعات الصحفية منذ 20 شهرًا.. والإعلام «يترنح» «الكُنيسي»: نعمل على قانون التشريعات الصحفية منذ 20 شهرًا.. والإعلام «يترنح»

حمدي الكُنيسي – أرشيفية

قال الإعلامي حمدي الكُنيسي، رئيس نقابة الإعلاميين “تحت التأسيس”، بدأنا العمل على قانون التشريعات الإعلامية والصحفية منذ 20 شهرًا، مؤكدًا أن رئيس مجلس النواب ونخبة من خبراء القانون والإعلام والصحافة شاركوا في هذا القانون.

وتابع «الكُنيسي» خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج “الحياة اليوم “، ‘‘نحن كنقابة للإعلاميين تحت التأسيس ونقابة الصحفيين نعتبر “توأم”’’، مشيرًا إلى انه تم الاتفاق على اسم “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة “لضبط الأداء الإعلامي.

وأضاف «الكنيسى»، أن الاعلام مازال «يتخبط» و«يترنح» وأخطائه هذه تعطي فرصة لمن يتخوف من الحرية المطلقة، قائلًا: ‘‘نحن في حاجة لجهة تضبط أداء الإعلام وتحاسب المخطئ’’.

وأوضح  أن ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني تستطيع ضبط أداء الإعلام المرئي والمسموع، مؤكدًا أن قانون التشريعات اللإعلامية والصحفية في طريقة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره من عدمه، وأن التنسيق بين نقابتي الإعلاميين والصحفيين ضروري لضبط أداء عمل المجلس الوطني للإعلام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا