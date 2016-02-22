«الكُنيسي»: نعمل على قانون التشريعات الصحفية منذ 20 شهرًا.. والإعلام «يترنح»

قال الإعلامي حمدي الكُنيسي، رئيس نقابة الإعلاميين “تحت التأسيس”، بدأنا العمل على قانون التشريعات الإعلامية والصحفية منذ 20 شهرًا، مؤكدًا أن رئيس مجلس النواب ونخبة من خبراء القانون والإعلام والصحافة شاركوا في هذا القانون.

وتابع «الكُنيسي» خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج “الحياة اليوم “، ‘‘نحن كنقابة للإعلاميين تحت التأسيس ونقابة الصحفيين نعتبر “توأم”’’، مشيرًا إلى انه تم الاتفاق على اسم “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة “لضبط الأداء الإعلامي.

وأضاف «الكنيسى»، أن الاعلام مازال «يتخبط» و«يترنح» وأخطائه هذه تعطي فرصة لمن يتخوف من الحرية المطلقة، قائلًا: ‘‘نحن في حاجة لجهة تضبط أداء الإعلام وتحاسب المخطئ’’.

وأوضح أن ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني تستطيع ضبط أداء الإعلام المرئي والمسموع، مؤكدًا أن قانون التشريعات اللإعلامية والصحفية في طريقة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره من عدمه، وأن التنسيق بين نقابتي الإعلاميين والصحفيين ضروري لضبط أداء عمل المجلس الوطني للإعلام.