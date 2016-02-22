أخبار عاجلة

«نيسان» تحتفل باليوبيل الذهبي لسلسلة «Z» بإصدار جديد -
هيونداي تبرز «سوناتا» المعدلة ببث مباشر لفاعليات معرض نيويورك -
«سوبارو» تعالج أخطائها بتطوير سياراتها الموجودة في الأسواق -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... في المدرسة زمان كان في واحدة صاحبتي بتفتي على طول وتحكي موقف كوميدي -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... إحنا شعب بيحب يفتي " الناس مقامات " -
بيومي أفندي - موقف كوميدي لـ بيومي فؤاد وهو بيقدم يسرا اللوزي " إتخضيتي ليه .. أصلك بتخوف " -
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... " بيومي فؤاد" أي حد بيحب الكورة أكيد بيفتي -
حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصدر أمنى: انهيار جزء من عقار الظاهر لم ينتج عنه وفيات ولا إصابات

Google+ Print
مصدر أمنى: انهيار جزء من عقار الظاهر لم ينتج عنه وفيات ولا إصابات مصدر أمنى: انهيار جزء من عقار الظاهر لم ينتج عنه وفيات ولا إصابات
أكد مصدر أمنى أن العقار الذى وقع به انهيار جزئى بمنطقة الظاهر مكون من 4 طوابق سكنية ولم يكن يتواجد به أى سكان، لأنه آيل للسقوط ويعد من المبانى القديمة بشارع قمر بميدان الجيش.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قوات الإنقاذ البرى التابع للحماية المدنية بالقاهرة قامت بالبحث أسفل الأنقاض عن أى اشخاص ولم يتم العثور على أى شىء، ورفعت الأنقاض وتم إبلاغ حى الظاهر عن الواقعة لاستكمال باقى الإجراءات القانونية تجاه صاحب العقار.

كانت عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بحدوث انهيار بعقار فى ميدان الجيش بمنطقة الظاهر، وعلى الفور كلف مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية اللواء جمال حلاوة، بالدفع بفرق الإنقاذ البرى إلى مكان البلاغ، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا فى المنطقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365