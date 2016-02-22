مصدر أمنى: انهيار جزء من عقار الظاهر لم ينتج عنه وفيات ولا إصابات

أكد مصدر أمنى أن العقار الذى وقع به انهيار جزئى بمنطقة الظاهر مكون من 4 طوابق سكنية ولم يكن يتواجد به أى سكان، لأنه آيل للسقوط ويعد من المبانى القديمة بشارع قمر بميدان الجيش.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قوات الإنقاذ البرى التابع للحماية المدنية بالقاهرة قامت بالبحث أسفل الأنقاض عن أى اشخاص ولم يتم العثور على أى شىء، ورفعت الأنقاض وتم إبلاغ حى الظاهر عن الواقعة لاستكمال باقى الإجراءات القانونية تجاه صاحب العقار.

كانت عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بحدوث انهيار بعقار فى ميدان الجيش بمنطقة الظاهر، وعلى الفور كلف مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية اللواء جمال حلاوة، بالدفع بفرق الإنقاذ البرى إلى مكان البلاغ، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا فى المنطقة.