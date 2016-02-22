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ولى العهد السعودى: المملكة لن تنسى ابنائها الذين استشهدوا دفاعا عنها

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ولى العهد السعودى: المملكة لن تنسى ابنائها الذين استشهدوا دفاعا عنها ولى العهد السعودى: المملكة لن تنسى ابنائها الذين استشهدوا دفاعا عنها

> أكد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن المملكة لن تنسى أبنائها الذين استشهدوا دفاعا عنها وعن مكتسباتها.

جاء ذلك خلال تدشينه اليوم بمقر وزارة الداخلية بالرياض للوحة إلكترونية خاصة بشهداء الواجب التى حملت عنوان " وفاء لرجال قدموا حياتهم فداء لوطنهم".

وقال ولى العهد "نعتز جميعا بشهداء الواجب الذين سيظلون محط اعتزاز الوطن قيادة وشعبا"، مضيفا "أن أسر الشهداء وذويهم يحظون بمتابعة مستمرة من ولاة الأمر، لتلبية احتياجاتهم وتذليل الصعوبات أمامهم".
>وتحتوى اللوحة الإلكترونية التى يبلغ حجمها 360 بوصة على صور لشهداء الواجب ورصد لمسيرتهم العملية والأماكن التى استشهدوا فيها.
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مصر 365

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