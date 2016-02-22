أخبار ليبيا اليوم..مسؤول أممى: ليبيا بحاجة لـ166 مليون دولار مساعدات إنسانية

ركزت أخبار ليبيا اليوم على إعلان مسئول أممى عن خطة الامم المتحدة لاستجابة للأزمة الإنسانية فى ليبيا، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم توسيع تنظيم داعش فى بقوة فى القارة الإفريقية لجذب عناصر من القارة.>وتناولت أخبار ليبيا اليوم إعلان على الزعترى، نائب الممثل الخاص للأمين العام، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا أن خطة الاستجابة للأزمة الإنسانية الليبية بحاجة إلى 166 مليون دولار لمساعدة مليونين و400 ألف شخص تأثروا بالنزاع، من بينهم 250 ألف لاجئ داخل ليبيا وأكثر من 435 ألف نازح داخلى.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن الزعترى تأكيده أن الاستجابة للأزمة الإنسانية الليبية ليست على المستوى المطلوب، نظرا للاعتقاد بأن ليبيا دولة غنية وبإمكانها أن تستجيب للوضع الإنسانى داخل حدودها وكذلك نظرا لتعدد الأزمات الإنسانية فى المنطقة العربية.

وقال إن "ليبيا اليوم تحتاج إلى المساعدة، وعلينا أن نفاضل بين أن نساعد مليونين و400 ألف شخص أو أن نتركهم يواجهوا القدر لستة أشهر أو لسنة قادمة، وبالطبع فإن واجبنا الإنسانى هو أن نبادر بالمساعدة".

وأضاف أن الأمم المتحدة تحتاج إلى إمكانات ليست متاحة لها الآن، حيث أنه من مجمل ما طلبته الأمم المتحدة من مبالغ تقدر بـ 166 مليون دولار، لدينا منهم الآن 16 مليون دولار فقط، وهو ما لا يكفى لمعالجة الأزمة الإنسانية فى ليبيا.

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم تصريحات صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الاثنين، حول توسيع فرع تنظيم داعش فى ليبيا بقوة فى القارة الأفريقية ، وجذب عناصر جديدة من دول مثل السنغال، مما يجبر السلطات الإفريقية وحلفاءها فى الغرب على زيادة الجهود المبذولة لمكافحة التهديد المتصاعد بوتيرة سريعة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير الاثنين، عن مسئولين غربيين قولهم، إن الضربات الجوية الأمريكية شمال غرب ليبيا، التى استهدفت معسكر تدريب لعناصر التدريب الإرهابى، الجمعة الماضية، تؤكد هذه المشكلة.