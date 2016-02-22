أخبار عاجلة

بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي : أنا بفكر قبل ما أتكلم مع جوزي علشان ردودي تبقى جاهزة -
«نيسان» تحتفل باليوبيل الذهبي لسلسلة «Z» بإصدار جديد -
هيونداي تبرز «سوناتا» المعدلة ببث مباشر لفاعليات معرض نيويورك -
«سوبارو» تعالج أخطائها بتطوير سياراتها الموجودة في الأسواق -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... في المدرسة زمان كان في واحدة صاحبتي بتفتي على طول وتحكي موقف كوميدي -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... إحنا شعب بيحب يفتي " الناس مقامات " -
بيومي أفندي - موقف كوميدي لـ بيومي فؤاد وهو بيقدم يسرا اللوزي " إتخضيتي ليه .. أصلك بتخوف " -
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مسلحون مجهولون يختطفون مدير مصرف "الجمهورية" بمدينة صبراتة الليبية

Google+ Print
مسلحون مجهولون يختطفون مدير مصرف "الجمهورية" بمدينة صبراتة الليبية مسلحون مجهولون يختطفون مدير مصرف "الجمهورية" بمدينة صبراتة الليبية

>اختطف مسلحون مجهولون، اليوم الاثنين، مدير مصرف الجمهورية فرع الآثار "محمود المبروك شوية"، من أمام إحدى مدارس مدينة صبراتة الليبية، وتم اقتياده إلى مكان مجهول.

وقال مدير أمن صبراتة - فى تصريح صحفى اليوم - إن مسلحين مجهولين اختطفوا مدير مصرف الجمهورية فرع الآثار بالمدينة، واقتادوه إلى جهة مجهولة، لافتًا إلى أنه لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن اختطاف "المبروك شوية".

وأضاف أن جميع المصارف داخل مدينة صبراتة أغلقت أبوابها، اليوم، احتجاجًا على تواتر عمليات الخطف وتضامنًا مع مدير مصرف الجمهورية فرع الآثار.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365