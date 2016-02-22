مسلحون مجهولون يختطفون مدير مصرف "الجمهورية" بمدينة صبراتة الليبية

>اختطف مسلحون مجهولون، اليوم الاثنين، مدير مصرف الجمهورية فرع الآثار "محمود المبروك شوية"، من أمام إحدى مدارس مدينة صبراتة الليبية، وتم اقتياده إلى مكان مجهول.

وقال مدير أمن صبراتة - فى تصريح صحفى اليوم - إن مسلحين مجهولين اختطفوا مدير مصرف الجمهورية فرع الآثار بالمدينة، واقتادوه إلى جهة مجهولة، لافتًا إلى أنه لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن اختطاف "المبروك شوية".

وأضاف أن جميع المصارف داخل مدينة صبراتة أغلقت أبوابها، اليوم، احتجاجًا على تواتر عمليات الخطف وتضامنًا مع مدير مصرف الجمهورية فرع الآثار.

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