وزير الخارجية التركى يستبعد عملية برية مشتركة مع السعودية بسوريا

>استبعد وزير الخارجية التركى مولود جاوش أوغلو قيام بلاده والسعودية بعملية برية مشتركة فى سوريا، وأشار إلى أن أى خطوة من هذا القبيل يجب أن تضم كل دول التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم داعش الإرهابى.

وقال جاوش أوغلو فى مؤتمر صحفى بأنقرة اليوم الإثنين، نقلته الفضائيات الإخبارية التركية إن قيام تركيا والسعودية بعملية برية فى سوريا ليس مقترحا، معتبرا الضربات الجوية الروسية أكبر عقبة أمام وقف إطلاق النار فى سوريا، وكشف أن المعارضة السورية ستجتمع فى الرياض غدا الثلاثاء لبحث وقف إطلاق النار.

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