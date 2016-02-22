مميش: استطعنا حل أزمة الحكومة وشركة "ميرسك" حول "شرق بورسعيد" فى 10 دقائق

أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن مشروع قناة شرق بورسعيد المزمع افتتاحه الأربعاء المقبل، تم التوقيع على تنفيذه منذ عام 2002، لكن وقعت أزمة بين الحكومة والشركة التى أنشأت رصيف الحاويات فى هذه المنطقة أدت إلى تعطيله.

وأضاف الفريق مميش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم بيوم" الذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، على فضائية "النهار اليوم"، أنه كُلف من الرئيس عبد الفتاح السيسى بحل هذه الأزمة مع شركة نقل الحاويات "ميرسك"، وفى خلال 10 دقائق تم حل هذه المشكلة، مشيرًا إلى أن تصميم انشاء قناة شرق بورسعيد أنشئ بطريقة هندسية فى وقت وجيز، وتم إنجاز هذا العمل فى 3 أشهر ونصف، بعد عمل دام على مدار الساعة ، منذ تدشين المشروع.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أنه أجرى تجربة بالأمس فى قناة شرق بورسعيد، عن طريق إدخال مراكب عملاقة من قناة السويس الجديدة، إلى ميناء شرق بورسعيد، على أن يتم الافتتاح رسميًا بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الأربعاء المقبل، مؤكدًا أن قناة شرق بورسعيد ستعمل على إدخال 8 ملايين حاوية بقدر 130 مليون دولار زيادة فى دخل الدولة.

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