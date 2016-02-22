انتهاء مراسم عزاء محمد حسنين هيكل‎ بمسجد عمر مكرم

انتهت منذ قليل، مراسم عزاء الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل بمسجد عمر مكرم، الذى شارك فيه عدد كبير من المسئولين والشخصيات العامة.

يذكر أن الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، عقد وافته المنية عن عمر يناهز الـ92 عاماً، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الأخيرة، ويعتبر "هيكل" أحد أهم الصحفيين والكتاب فى تاريخ مصر على الإطلاق.

وصول نبيل العربى وصلاح منتصر ومحمد عبد القدوس للمشاركة فى عزاء "هيكل"

وصول أبناء محمد حسنين هيكل إلى دار مناسبات عمر مكرم‎ لتلقى عزاء والدهم

إجراءات أمنية مشددة بمحيط مسجد عمر مكرم استعدادا لعزاء حسنين هيكل‎

وفد من مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة يشارك فى عزاء "هيكل" اليوم

>