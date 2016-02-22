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مفاجأة.. مكسيكية مصابة بفيروس زيكا تلد طفلاً بدون عيوب خلقية

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مفاجأة.. مكسيكية مصابة بفيروس زيكا تلد طفلاً بدون عيوب خلقية مفاجأة.. مكسيكية مصابة بفيروس زيكا تلد طفلاً بدون عيوب خلقية
كشفت وزارة الصحة المكسيكية اليوم الاثنين عن ولادة طفل لامرأة مصابة بفيروس زيكا فى ولاية ايه تشياباس الجنوبية يتمتع بصحة جيدة.

وحسبما ذكرت الصحيفة الأمريكية “Newsmax Health”، أوضح الباحثون أن المرأة المكسيكية المصابة بفيروس زيكا الذى تنقله البعوض من بلدة بيهيهيابان، ولدت طفلا طبيعيا بلغ وزنه (2.8 كيلو) فى مستشفى فى مدينة توكستلا جوتيريز يوم الجمعة الماضى.

وقالت وزارة الصحة المكسيكية بعد الكشف بالأشعة والتحاليل فى بيان لها إن الطفل يتمتع بصحة جيدة وليس به عيوب خلقية.

جدير بالذكر أن فيروس زيكا ينتشر عن طريق البعوض ويسبب عيبا خلقيا يترتب عليه ولادة طفل يعانى من صغر حجم الرأس بشكل غير طبيعى، مؤكدين أنه لا يوجد علاج لصغر الرأس ولا يوجد أى لقاح ضد زيكا.

وقالت البرازيل هذا الأسبوع إنها سجلت 508 حالات ضمور فى المخ لدى حديثى الولادة لأمهات مصابات بفيروس زيكا منذ أكتوبر الماضي، وهناك زيادة كبيرة فى المتوسط السنوى.
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