ديشامب يراقب قلب دفاع المنتخب السنغالي من أجل فرنسا في يورو 2016!

وقع المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديديه ديشامب في خطأ كبير خلال مقابلة مع التلفزيون الفرنسي حول استعدادات الديوك الفرنسية لليورو القادمة على ملاعبهم الصيف المقبل.

وتطرق الحوار إلى الخيارات الدفاعية للمنتخب الفرنسي ومن سيكون من الأمساء الدفاعية المتواجدة في قائمة الـ23 لاعبا خصوصا أن الثنائي فاران كوتشيلني فقط هم من حجزوا أماكنهم في تشكيلة الديوك لليورو.

السؤال وجه لديشامب عن حظوظ إيمريك لابورتي مدافع أتليتكو بلباو وفرصته في الحصول على استدعاء لتمثيل فرنسا لليورو فرد ديشامب بأنه أحد الأسماء التي يراقبها المدرب حاليا قبل استدعاءه في الفترة التحضيرية.

وأضاف ديشامب نصا"يوجد منافسين للابورتي ماتيو في برشلونة وكاليدو كوليبالي في نابولي".

ويبدو أن ديشامب لا يعلم أن كاليدو كوليبالي مدافع نابولي قد اتخذ قراره مسبقا ومثل المنتخب السنغالي على المستوى الدولي والمنتخب الأول.

وكان كوليبالي قد مثل فرنسا في منتخبات الشباب والناشئين وشارك مع المنتخب الفرنسي الفائز بالمركز الرابع في مونديال الشباب تحت 20 عاما في 2011 قبل أن يقرر أن يمثل منتخب بلاده الأصلية السنغال على مستوى الفريق الأول منذ العام الماضي.

وشارك كوليبالي صاحب الت24 عاما المنتخب السنغالي بداية من العام الماضي وشارك معهم في 5 مباريات دولية كان منهم مباراتين في تصفيات كأس العالم عن القارة الإفريقية.

وتسمح قوانين الفيفا للاعبين باختيار المنتخب الذي يفضل اللعب له سواء كان منتخب بلاده الأصلية أو البلد التي يحمل جنسيتها أو عاش بها أكثر من خمس سنوات بعد أن أتم الـ18 عاما حتى لو كان قد شارك مع منتخبات الشباب والناشئين لبلد أخرى بشرط ألا يكون قد مثل المنتخب الأول.

وفي حالة كوليبالي فاللاعب اختار بالفعل المنتخب السنغالي ولا يمكن استدعاؤه للديوك الفرنسية أبدا.