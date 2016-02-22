إصابة غفير وطالب في حادثي انقلاب دراجة نارية بالداخلة بالوادى الجديد‎

​ تلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا يفيد وصول شخصين مصابين إلى مستشفى الداخلة المركزي في حادثين مروريين.

وتبين أن انقلاب دراجتين ناريتين، الأولى بالطريق الواصل بين قرية المعصرة ومدينة موط والثانية بطريق قرية الهنداو – موط، أسفر عن إصابة كلا من «أحمد ترهوني محمد»، 37 سنة ،غفير نظامي، ومقيم قرية المعصرة و«أحمد عبد الباسط التوني»، 20 سنة طالب، ومقيم الهنداو، وكلاهما مصاب بكدمات وكسور متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الداخل المركزي، وجاري تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة للتحقيقات ​.​