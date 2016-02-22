انطلاق الملتقى العلمي الثاني لقسم الطب الطبيعي بجامعة أسيوط

انطلق بجامعة أسيوط، اليوم، الملتقى العلمي الثاني لقسم الطب الطبيعي والروماتيزم، الذي يأتي برعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، والدكتور طارق الجمال عميد كلية الطب، وبالأشتراك مع جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس الأمريكية.
وبحضور الخبير الأمريكي دانيال فوريست، رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بجامعة كاليفورنيا والدكتورة نهال أحمد فتحي رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم بجامعة أسيوط، وعدد كبير من هيئة أعضاء التدريس والأطباء المتخصصين من الجامعات والمستشفيات المصرية.
ومن جانبه أعرب دانيال فوريست عن سعادته لتواجده داخل جامعة أسيوط، ومشاركته في الملتقى الهام الذي يهدف إلى توطيد علاقات التعاون بين جامعة اسيوط وجامعة كاليفورنيا الأمريكية، مشيرًا إلى أن تبادل الأفكار والأبحاث يساعد كثيرًا في إيجاد حلول ومقترحات من الممكن بلورتها مستقبلًا في مجال الروماتيزم علاج والتأهيل الطبيعي.
وأشارت دكتورة نهال فتحي إلى أن الملتقى اليوم يعرض عدد من الحالات المرضية الدقيقة مع عرض طرق كيفيفة علاجها، وكذلك الشرح على عدد من الحالات التي تعاني من الروماتيزم وعدم التأهيل، مؤكدة على أن الملتقى اليوم يأتي في إطار دعم علاقات التعاون والعمل المشترك بين جامعة أسيوط وجامعة كاليفورنيا، وكما أنه يسمح بتبادل الخبرات العلمية والعملية من خلال الجلسات العلمية وورش العمل، والتي يشارك بها عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس من خلال طرح الأسئلة والمقترحات والإجابات في مجال الطب الطبيعى والروماتيزم، حيث يمتد الملتقى على مدار يومي 22 :23 من الشهر الجاري.