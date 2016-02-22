انطلاق الملتقى العلمي الثاني لقسم الطب الطبيعي بجامعة أسيوط

انطلق بجامعة أسيوط، اليوم، الملتقى العلمي الثاني لقسم الطب​ ​الطبيعي والروماتيزم، الذي يأتي برعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس​ ​جامعة أسيوط، والدكتور طارق الجمال عميد كلية الطب، وبالأشتراك مع جامعة​ ​كاليفورنيا بلوس أنجلوس الأمريكية.

وبحضور الخبير الأمريكي دانيال فوريست،​ ​رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بجامعة كاليفورنيا​ ​والدكتورة نهال أحمد فتحي رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم بجامعة​ ​أسيوط، وعدد كبير من هيئة أعضاء التدريس والأطباء المتخصصين من الجامعات​ ​والمستشفيات المصرية.

ومن جانبه أعرب دانيال فوريست عن سعادته لتواجده داخل جامعة أسيوط، ومشاركته في الملتقى الهام الذي يهدف إلى توطيد علاقات التعاون بين​ ​جامعة اسيوط وجامعة كاليفورنيا الأمريكية، مشيرًا إلى أن تبادل الأفكار​ ​والأبحاث يساعد كثيرًا في إيجاد حلول ومقترحات من الممكن بلورتها​ ​مستقبلًا في مجال الروماتيزم علاج والتأهيل الطبيعي.

وأشارت دكتورة نهال فتحي إلى أن الملتقى اليوم يعرض عدد من الحالات​ ​المرضية الدقيقة مع عرض طرق كيفيفة علاجها، وكذلك الشرح على عدد من​ ​الحالات التي تعاني من الروماتيزم وعدم التأهيل، مؤكدة على أن الملتقى اليوم يأتي في إطار دعم علاقات التعاون والعمل المشترك بين جامعة أسيوط​ ​وجامعة كاليفورنيا، وكما أنه يسمح بتبادل الخبرات العلمية والعملية من​ ​خلال الجلسات العلمية وورش العمل، والتي يشارك بها عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس من خلال طرح الأسئلة والمقترحات والإجابات في مجال الطب الطبيعى​ ​والروماتيزم، حيث يمتد الملتقى على مدار يومي 22 :23 من الشهر الجاري.