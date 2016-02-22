مايوكا يفتتح أهدافه مع الزمالك بصناعة حفني.. ويرقص مع شيكابالا

افتتح إيمانويل مايوكا مهاجم الزمالك أهدافه مع الفريق الأبيض في شباك الاتحاد في مواجهة الفريقين المؤجلة من الجولة السابعة.

وانطلق أيمن حفني خلف دفاع الاتحاد في الدقيقة السابعة ومرر كرة عرضية من اليمين قابلها المهاجم الزامبي في الشباك مباشرة بباطن القدم.

وانضم مايوكا إلى الزمالك من ميتز الفرنسي أحد أندية الدرجة الثانية ولعب ثلاث مباريات، كانت الأولى أمام الإسماعيلي وشارك في أجزاء من لقاء أسوان.

وجاء أول أهدافه في شباك الاتحاد السكندري في الدقيقة السابعة، وجعل نتيجة المباراة 1-0.

وبعد الهدف توجه مايوكا إلى مقاعد بدلاء الزمالك وقام بالرقص بطريقة خاصة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" الذي يجلس بديلا أمام الاتحاد.