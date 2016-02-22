خبر في الجول - طاهر يطير إلى لندن للاجتماع مع يول

سافر محمود طاهر رئيس النادي الأهلي إلى لندن، تمهيدا للاجتماع بالهولندي مارتن يول المدير الفني الذي يقترب من قيادة الفريق الأحمر.

واقترب يول أكثر من تولي القيادة الفنية للأهلي، في انتظار الجلسة الأخيرة التي ستجمعه بمحمود طاهر في لندن.

وتأجلت الجلسة بين طاهر ويول والتي كان من المقرر أن تتم اليوم، إلى غدا الثلاثاء.

ومن المقرر أن يعود طاهر إلى القاهرة يوم الجمعة، بعد حسم ملف المدرب الأجنبي.

موقف المفاوضات

ينتظر يول الاتفاق النهائي مع رئيس الأهلي، وفي حال إتمام الاتفاق قد يكون الإعلان رسميا عن تولي الهولندي قيادة الفريق مع بداية الأسبوع المقبل.

فالأهلي أرسل العقود بالفعل إلى مارتن يول في هولندا، من أجل الحصول على توقيع المدرب المخضرم. ( اقرأ التفاصيل )

يول وقع بالفعل على عقود رسمية تربطه بالأهلي لموسم ونصف الموسم.

وينص الاتفاق بين الأهلي ويول على اصطحاب مدرب مساعد واحد معه هو مدرب أحمال، على أن يكون باقي أعضاء الجهاز المعاون مصريين. ( تعرف على مدرب الأحمال )

العقود لازال ينقصها توقيع محمود طاهر والذي سيجتمع بالمدرب الهولندي غدا الثلاثاء.

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