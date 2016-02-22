تحليل في الجول – علي ماهر عن كيف ينتصر الأهلي على المصري: الجرأة هي الحل

كيف يعالج الأهلي نزيف النقاط الذي بدأه عقب الفوز على الزمالك بالتعادل أمام طلائع الجيش ثم غزل المحلة؟ علي ماهر المدير الفني لنجوم المستقبل والمدرب العام للفريق الأحمر السابق يجيب لـFilGoal.com.

ويلتقي الأهلي بالمصري على استاد برج العرب في مباراة مؤجلة من الجولة الـ7 للدوري المصري.

وتحدث علي ماهر لـFilGoal.com قائلا:"يجب أن يتحلى الجهاز الفني بالجرأة في المباريات".

وأوضح"لا يمكن أن يكون الفريق مهزوما أمام المحلة ويستمر في اللعب بثنائي ارتكاز، في الوقت الذي يتم فيها استبدال مهاجم بمهاجم آخر".

وأردف"كل ذلك وأحمد حجازي ورامي ربيعة يشاهدان المباراة في الملعب لعدم وجود ضغط على المنافس".

وواصل"جون أنطوي وماليك إيفونا لا يصلحان للعب في الأطراف، ولا يوجد مشكلة في اللعب بثنائي هجومي لكن المهم هو التوظيف المثالي".

وتابع علي ماهر"الأهلي يمتلك حاليا أفضل لاعبين في إفريقيا وكل مركز به ثلاثة لاعبين جاهزين ولذا لا بد من تحقيق نتائج إيجابية".

وأتم"مواجهة المصري صعبة، لكن الفريق لم يدخل نفق مظلم ويمكن تدارك كل الأمور من خلال الجرأة في التشكيل وتحفيز اللاعبين نفسيا بشكل جيد".