ساويرس وعلى الدين هلال ومنى الشاذلى وحسام عيسى يشاركون فى عزاء هيكل

شارك كلا من رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس والدكتور على الدين هلال وزير الشباب الأسبق، والاعلامية بثينة كامل، مساء اليوم الاثنين، فى مراسم العزاء الذى تقيمه اسرة الكاتب الصحفى الكبير الراحل محمد حسنين هيكل بمسجد عمر مكرم.

كما شارك فى العزاء، السيد الشريف وكيل مجلس النواب وأسامة هيكل عضو مجلس النواب، والكاتبة فريدة الشوباشى والإعلامية منى الشاذلى والدكتور حسام عيسى، واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة والإعلامى جابر القرموطى.

يذكر أن الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، عقد وافته المنية عن عمر يناهز الـ92 عاماً، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الأخيرة، ويعتبر "هيكل" أحد أهم الصحفيين والكتاب فى تاريخ مصر على الإطلاق.

وصول نبيل العربى وصلاح منتصر ومحمد عبد القدوس للمشاركة فى عزاء "هيكل"

وصول أبناء محمد حسنين هيكل إلى دار مناسبات عمر مكرم‎ لتلقى عزاء والدهم

إجراءات أمنية مشددة بمحيط مسجد عمر مكرم استعدادا لعزاء حسنين هيكل‎

وفد من مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة يشارك فى عزاء "هيكل" اليوم