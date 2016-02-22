بان كى مون يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بسوريا ويدعو لتنفيذه

قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون أن بان رحب بالإعلان الروسى الأمريكى اليوم الاثنين بشأن اتفاق وقف الاقتتال فى سوريا اعتبارا من 27 فبراير ودعا جميع الأطراف لتنفيذه.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك للصحفيين أن الهدف من اتفاق وقف الاقتتال أن يكون "خطوة أولى نحو وقف أطول أمدا لاتفاق النار".

وأضاف "يحث الأمين العام بقوة الأطراف على الالتزام ببنود الاتفاق... يكمن فى الأفق المزيد من العمل لضمان تنفيذه .. ويجب أن يظل المجتمع الدولى والمجموعة الدولية لدعم سوريا والأطراف السورية ثابتين فى عزمهم."

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