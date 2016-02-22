أخبار الأردن اليوم.. تعزيز التعاون التجارى بين مصر والأردن

ركزت أخبار الأردن اليوم على عدد من الأخبار الهامة ففى البداية، اختتم المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مباحثاته مع وزراء التجارة والصناعة المشاركين بمؤتمر الاستثمار فى أفريقيا، والذى اختتم أعماله بالأمس بمدينة شرم الشيخ، حيث عقد الوزير مباحثات مع وزراء تجارة كل من السودان والأردن والجزائر.

وجاء فى أخبار الأردن اليوم قال الوزير، أن مباحثاته مع المهندسة "مها العلى" وزير التجارة والصناعة والتموين بالمملكة الأردنية، تناولت أهمية تعزيز العلاقات التجارية والصناعية المشتركة بهدف تحقيق التكامل بين الجانبين، خاصة فى ظل الاتفاقات التجارية التى تربط كلا البلدين، سواء كانت اتفاقية التجارة العربية الحرة (جافتا) أو اتفاقية أغادير، والتى تضم إلى جانب مصر والأردن كلاً من تونس والمغرب.

وأشار قابيل، فى بيان صحفى اليوم، إلى أن اللقاء تناول ضرورة القضاء على العوائق والتحديات التى تعوق حركة التجارة المشتركة، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على التنسيق بين هيئات المواصفات فى البلدين لعقد اجتماع مشترك لتفعيل الاتفاقات الموقعة الخاصة بالاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، بما يسهم فى تيسير عملية انتقال السلع بين الجانبين.

>وقالت أخبار الأردن اليوم، إنه مدير إدارة مكافحة المخدرات الأردنية العميد انور الطراونة، قال إن الأردن ووفق الدراسات العالمية العلمية المعتمدة ما زال دولة عبور للمخدرات، مشيرًا إلى أن نسبة المتعاطين لا تتجاوز الـ1 بالمئة من عدد السكان، وهو ما تؤكده تقارير الأمم المتحدة.

وأضاف خلال ندوة حوارية حول المخدرات وأثرها على المجتمع نظمتها اللجنة التنسيقية العليا للمتقاعدين العسكريين فى نادى ضباط الشمال، اليوم الاثنين، برعاية محافظ أربد الدكتور سعد الشهاب، "أننا ما زلنا بفضل جهود المكافحة وتعاون المواطنين بعيدين عن أن نكون مقرًا للمخدرات، رغم التحديات التى فرضها تزايد أعداد اللاجئين فى هذا الجانب".

ولفت إلى أن الأرقام التى يتم الإعلان عنها، وإن كان بعضها كبيرًا ويشكل عامل قلق إلا أنها فى الغالب تكون معدة للتصدير لخارج الأردن.

وقال، "إن مدارسنا وجامعاتنا ما زالت نظيفة من المخدرات، وإن كان هناك بعض المتعاطين الذين بدأوا التعاطى خارج مؤسساتنا التعليمية"، داعيًا إلى عدم التهويل والمبالغة فى الأرقام دون الاستناد إلى حقائق داعمة لها "فغالبية ما ينشر عن المخدرات خارج القنوات الرسمية غير صحيح".