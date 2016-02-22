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روسيا وأمريكا تعلقان غارتيهما ضد التنظيمات السورية باستثناء "داعش"

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روسيا وأمريكا تعلقان غارتيهما ضد التنظيمات السورية باستثناء "داعش" روسيا وأمريكا تعلقان غارتيهما ضد التنظيمات السورية باستثناء "داعش"
أعلنت روسيا والولايات المتحدة اليوم الاثنين، فى بيان مشترك صدر عن وزارتى خارجية البلدين أن اتفاق وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ فى سوريا بدءاً من يوم السبت المقبل ولكنه لن يشمل تنظيم داعش الإرهابى وجبهة النصرة.

وأوضحت وكالة الأنباء الروسية "نوفستى" أن البيان دعا الأطراف المتحاربة إلى الإعلان عن موقفها من الهدنة فى موعد أقصاه منتصف نهار الجمعة المقبلة العاشرة صباحاً بتوقيت جرينتش أى قبل 12 ساعة من دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وأضاف البيان أنه يتوجب على القوات الجوية الروسية والقوات الجوية السورية أن تتوقفان عن شن الغارات الجوية على المعارضة السورية، ولكنه سيتم استمرار الغارات على الجماعات الإرهابية وفقا لقائمة الأمم المتحدة.

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