محمد صلاح سفيرا لاتصالات في الشرق الأوسط

أعلنت شركة اتصالات مصر عن اختيار محمد صلاح جناح نادي روما سفيرا لعلامتها التجارية خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت شركة اتصالات عن الاتفاقية خلال مؤتمر (Mobile World Congress) في مدينة برشلونة عن اختيار محمد صلاح كسفير للشركة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط خلال العالم 2016 "اعتمادا على النجاح الكبير الذي حققه صلاح".

وتحدث حازم متولي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات عن اختيار صلاح قائلا: "نفخر بانضمام محمد صلاح إلى عائلة اتصالات لكي يصبح سفيرا للشركة وسعيا للهدف الرئيسي للشركة وهو مكافأة العملاء بطرق مبتكرة ومتميزة".

وأكد وائل أبو العلا الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق بشركة اتصلات قائلا: "نحرص منذ اليوم الأول لنشأة الشركة في مصر عى دعم المواهب في مختلف المجالات لذا لم نترك الفرصة المتميزة للشراكة مع موهبة مثل صلاح".

ومن جانبه قال محمد صلاح: "أثق أن العلاقة التي تجمعني مع شريك مثل اتصالات سيعود بالنجاح في النهاية علينا جميعا".