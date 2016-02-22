إنشاء خريطة صوتية لآثار الدقهلية بالتعاون مع السفارة الألمانية

نظم قسم العمارة بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، اليوم الاثنين، محاضرة للتعريف بعنوان "حوار المدينة الأماكن تتحدث .. دعونا نستمع".

نظمت المحاضرة على هامش ورشة العمل التى تنظمها الكلية من 21 - 25 فبراير بالتعاون مع مؤسسة روبرت بوش الثقافية، التابعة لمعهد جوتة، التابع للسفارة الألمانية بالقاهرة، وبالتعاون مع مبادرة انقذوا تراث المنصورة.

وتهدف الورشة إلى إنشاء خريطة صوتية، للأماكن التراثية بالمنصورة، من خلال مجموعة من ملفات صوتية mp3 بصيغة تتيح لزائر المدينة تحميلها من على الإنترنت والسماع إلى تاريخ تلك المبانى، والأماكن عند التجول فيها سيرا على الأقدام من خلال هاتفه النقال، وسماعات الأذن، مصحوبة بخريطة ديجيتال محدد عليها المسار ومواقع المبانى التى لها ملفات صوتية.

كما يمكن للزوار الاستماع إلى شرح تلك المبانى التراثية من لسان ساكنيها، والمحيطين بها، لسرد الحكايات والأسرار التى تزخر بها الجدران القديمة.

حاضر فى ورشة العمل والندوة، الدكتورة ستيفانى كيربس أستاذة المناظر الطبيعية والتخطيط المكانى بألمانيا، ونظمتها هيلينا أورى ممثلة مؤسسة روبرت بوش الثقافية بدلتا النيل، ومهند فودة المدرس المساعد بالقسم، والمنسق العام لمبادرة انقذوا المنصورة.

وقال مهند فودة المدرس المساعد بقسم العمارة، والمنسق العام لمبادرة انقذوا المنصورة لـ "اليوم السابع" إن المبادرة تأتى من أجل الحفاظ على تراث مدينة المنصورة، والتى يوجد بها آثار ومبان وتحف أثرية من العصر الأيوبى، ومع ذلك لا تجد حظا أو نصيبا من الرعاية والاهتمام، ونأمل للترويج لآثار محافظتنا العظيمة من خلال هذا المشروع الصوتى.

تناولت محاضرة اليوم، تعريف خطوات إنتاج خريطة صوتية للأماكن العمرانية، ونبذة مختصرة لتاريخ الخرائط الصوتية، وعرض تجارب متعددة لمشاريع سابقة.



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