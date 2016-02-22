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رئيس مدينة الحامول يترأس المجلس التنفيذى لقرية التفتيش لحل مشاكل الأهالى

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رئيس مدينة الحامول يترأس المجلس التنفيذى لقرية التفتيش لحل مشاكل الأهالى رئيس مدينة الحامول يترأس المجلس التنفيذى لقرية التفتيش لحل مشاكل الأهالى
ترأس اللواء حمدى الحشاش رئيس مركز ومدينة الحامول، المجلس التنفيذى لقرية التفتيش، اليوم الاثنين، بحضور أحمد جبارة نائب رئيس مركز ومدينة الحامول، وفرج منصور سكرتير عام الوحدة، وياسر خداش المفتش المالى بالمحافظة، ومحمد العرابى رئيس الوحدة المحلية بالتفتيش، ومحمد إسماعيل مدير إدارة المجالس، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديرى القطاعات والمصالح الحكومية بالمركز، لمناقشة عدد من المشاكل المتعددة.

قال اللواء حمدى الحشاش رئيس مركز ومدينة الحامول، إنه سيتم إحلال وتجديد الكهرباء بقرى شحاتة التفتيش، و5 الطرفاية أبو سكين، مؤكداً أنه شدد على عدم انقطاع مياه الشرب بقرى التفتيش.

وأضاف أنه سيتم إنشاء صندوق نظافة بالقرية، وتعلية مدرسة أبو سكين الابتدائية، ضم مدرسة الإصلاح إلى مدرسة التفتيش للتعليم الأساسى، ونقل المدرسة التجارية من مدرسة التعليم الأساس بالتفتيش للمدرسة الابتدائية، مؤكداً أنه طالب باتخاذ إجراءات سريعة للانتهاء من مدرسة 47 الشراقوة وقرية 9 الحفير.

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