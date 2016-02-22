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"بيطرى قنا" يؤكد خلو المحافظة من فيروس السالمونيلا

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"بيطرى قنا" يؤكد خلو المحافظة من فيروس السالمونيلا "بيطرى قنا" يؤكد خلو المحافظة من فيروس السالمونيلا
أكد الدكتور أيمن عبداللاه ، مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة قنا، اليوم الاثنين، أن المحافظة خالية تماما من فيروس السالمونيلا h9 ،الذى يصيب الطيور، لافتا إلى أنه لم يتم رصد أى حالات حتى اليوم.

وأضاف عبد اللاه فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك فرقا من الطب البيطرى تعمل على أخذ عينات استباقية طوال الوقت، للتأكد من خلو الطيور المتداولة بالأسواق والموجودة بجميع مراكز المحافظة من أى أمراض.

وأوضح عبد اللاه، أن الفيروس ليس له أضرار على الإنسان، إنما يتسبب فى نفوق نسبه عالية من الطيور المصابة بالفيروس.

وأشار عبداللاه، أن هناك تشديدات أمنية على نقل الطيور من وإلى المحافظة، حيث إنه لايتم نقل أى نوع من الطيور والحيوانات إلى المحافظة أو خارجها، إلا بتصريح من الطب البيطرى يفيد خلوها من الأمراض لافتا إلى أن عملية رصد الفيروس مستمرة على جميع الطيور المتداولة.
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