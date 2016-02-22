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بالصور.. أسواق "تحيا مصر" المتنقلة فى ثلاث قرى بمركز المحلة

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بالصور.. أسواق "تحيا مصر" المتنقلة فى ثلاث قرى بمركز المحلة بالصور.. أسواق "تحيا مصر" المتنقلة فى ثلاث قرى بمركز المحلة
أرسل جهاز الخدمة الوطنية التابع للمنطقة الشمالية العسكرية سيارات ربع نقل ضمن أسواق تحيا المتنقلة لقرى نمرة البصل ودمرو والسجاعية التابعين لمركز المحلة الكرى بمحافظة الغربية، لبيع السلع الغذائية والمواد التموينية والأسماك المجمدة واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلتها فى السوق.

وشهدت القرى إقبالا كبيرا من أبنائها على السيارات لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية واللحوم والأسماك بأسعار مخفضة عن مثيلتها فى الأسواق، وسط ترحيب وهتاف للرئيس السيسى والجيش والشرطة.

وأكد اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة أن الأسواق المتجولة تجوب الوحدات القروية بمركز ومدينة المحلة لتوفير السلع الغذائية بجودة عالية للمواطنين بأسعار مخفضة لمواجهة جشع التجار.
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