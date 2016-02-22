محافظ جنوب سيناء: "شرم" آمنة وقادرون على تنظيم أكبر المؤتمرات العالمية

وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء رسالة إلى العالم تفيد بأن شرم الشيخ آمنة، وأننا على استعداد دائم وفورى لاستضافة أكبر المؤتمرات العالمية، خلال حديثه مع مجلة تايم.

وأضاف المحافظ: رغم ما نمر به من انخفاض ملحوظ فى مستوى الإشغال السياحى نتيجة للظلم الكبير الذى وقع علينا من بعض دول العالم بعد حادث الطائرة الروسية والذى نتج عنه مكافأة الإرهاب ومعاقبتنا نحن، إلا أننا استثمرنا هذه الفترة فى رفع كفاءة فنادقنا والتنوع فى منتجنا السياحى والاهتمام بأنواع جديدة من السياحة كالسياحة العلاجية والثقافية.