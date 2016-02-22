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إخلاء مقر ديوان شركة مياه الشرب بدمياط من العمال المحتجين

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إخلاء مقر ديوان شركة مياه الشرب بدمياط من العمال المحتجين إخلاء مقر ديوان شركة مياه الشرب بدمياط من العمال المحتجين
أخلت شركة مياه الشرب بدمياط، منذ قليل، ساحة ديوان عام الشركة من جميع العمال المحتجين والمتواجدين بمقر الشركة منذ ثلاثة أيام، مطالبين بمستحقاتهم المالية ومساواتهم بعمال الشركة فى محافظتى الدقهلية والبحيرة، واستبعاد رئيس مجلس الإدارة وعدد من قيادات الشركة.

واستجاب الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان لرئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وتم استبعاد المهندس سيد ربيع رئيس مجلس الإدارة من منصبه مساء أول أمس.

وتقرر اختيار 15 عاملاً من المحتجين للقاء لجنة موفدة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، صباح غدًا الثلاثاء، للاستماع إلى مطالبهم فى حضور اللواء هشام درة القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة حاليًا، والمكلف من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب، لحين تعيين رئيس مجلس إدارة جديد.

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