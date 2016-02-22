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بلاغ للنائب العام يتهم أمين شرطة بالنصب على المواطنين فى حلوان

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بلاغ للنائب العام يتهم أمين شرطة بالنصب على المواطنين فى حلوان بلاغ للنائب العام يتهم أمين شرطة بالنصب على المواطنين فى حلوان
تلقى مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق اليوم الاثنين بلاغا ضد أمين شرطة يتهمه بالنصب على المواطنين بمنطقة حلوان والاستيلاء على أموالهم واستغلال نفوذه.

واتهم عمرو عبد السلام المحامى فى البلاغ رقم 2505 لسنة 2016 عرائض مكتب النائب العام، المشكو فى حقه "محمد. م" أمين شرطة بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة بالنصب على 4 من أقاربه واستولى منهم على مبلغ 80 ألف جنيه.

واتهم مقدم البلاغ أمين الشرطة بالإيقاع بهم وإيهامهم بقدرته على تخصيص عدد من الوحدات السكنية بمدينة 15 مايو واستولى منهم مبلغ مالى وقدم لهم صور ضوئية من خطابات تخصيص لتلك الوحدات سكنية ليكتشفوا بعد ذلك انها مزورة.

وأضاف مقدمو البلاغ أنهم تقدموا بشكاوى لقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية ضد أمين الشرطة، وحرروا العديد من محاضر النصب بقسم شرطة حلوان وبلاغ للنائب العام حاولوا بكل الطرق استرداد أموالهم إلا أن كل هذا لم يجد.

وطالب مقدمو البلاغ من النائب العام حمايتهم وأبنائهم من تهديدات أمين الشرطة وتحريك الدعوى الجنائية المقدمة ضده عن جريمتى استغلال النفوذ والتهديد، وأخذ التعهد اللازم عليه بعدم التعرض لهم واتخاذ كافة الإجراءت القانونية ضده لاسترجاع حقوقهم المنهوبة.
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