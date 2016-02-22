مجلس التأديب يستكمل مرافعات "قضاة بيان عزل مرسى" غدًا

قرر مجلس التأديب الأعلى للقضاة، منذ قليل، تأجيل سماع مرافعات "قضاة البيان"، المحالين للمعاش بحكم ابتدائى لاتهامهم بتوقيع بيان يرفض عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، واستكمالها بجلسة غدا الثلاثاء.

وكان مجلس التأديب والصلاحية، قرر فى 14 مارس 2014 الماضى، إحالة 31 مستشارًا من المتهمين بالتوقيع على بيان رابعة، للمعاش لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسى على حساب الدولة.

وتقدم القضاة المحالون للمعاش، بطعون فنّدوا خلالها حكم مجلس الصلاحية، شملت عدة أوجه، أهمها بطلان الحكم، والخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال.

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