بالصور.. ضبط 209 حالات إشغال طريق و88 تلوث بيئة بحملات موسعة فى القاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، شملت عددًا من مناطق العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بكل شوارع العاصمة، بهدف إعادة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع كل المظاهر السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحال المخالفة التى تُدار بدون ترخيص.

واستهدفت الحملات، التى قادها اللواء جمال سعيد نائب مدير أمن القاهرة حكمدار العاصمة، واللواء إبراهيم عوض مدير إدارة شرطة المرافق، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، مناطق (شارع عباس العقاد - مكرم عبيد – الأزهر - بين الصورين - ميدان رمسيس ميدان المفارق بالمقطم – السيدة نفيسة ).

وأسفرت عن تنفيذ (722إزالة إدارية، 209 إشغال طريق، 88 تلوث بيئة، 86 إدارة محال عامة ومقاهى بدون ترخيص، 122 بائعا جائلا، 25 شهادة صحية، 3 غلق إدارى، 10 عربة يد، 12 عربة فول، 24 عربة كارو، 20 تروسيكل لبيع الفاكهة، 2 فاترينة لبيع المأكولات، 2 ستكمال قرارات إزالة).

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