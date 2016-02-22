ضبط ساعات تجسس قادمة من الكويت مع مصري بمطار القاهرة

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط كمية كبيرة من ساعات التجسس المحظور دخولها البلاد بحوزة راكب مصري قادم من الكويت أخفاها داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك وبيع المصبوطات داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية.

صرح مصدر جمركي بالمطار أنه أثناء إتخاذ الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة الخطوط الكويتية اشتبه مأمور اللجنة الجمركية محمد يوسف في الراكب، وبتفتيش حقائبه بواسطة ممدوح عبد الرؤوف ومحمود حسب مأموري الضبط، عثرا بداخلها على كمية كبيرة مِن ساعات التجسس المحظورة، أمر مدير عام جمارك مطار القاهرة بتحرير محضر للراكب وحجز المضبوطات بوديعة الجمارك وإتخاذ الإجراءات القانونية.