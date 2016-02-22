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بلاغ للنائب العام ضد أمين شرطة بحلوان لاتهامه بتلفيق قضايا سياسية ضد المواطنين

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بلاغ للنائب العام ضد أمين شرطة بحلوان لاتهامه بتلفيق قضايا سياسية ضد المواطنين بلاغ للنائب العام ضد أمين شرطة بحلوان لاتهامه بتلفيق قضايا سياسية ضد المواطنين

النائب العام – أرشيفية

 

تلقى مكتب النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الإثنين، بلاغًا جديدًا ضد أمين شرطة يتهمه بالنصب على المواطنين بمنطقة حلوان والاستيلاء على أموالهم وقيامه باستغلال نفوذ منصبه لتوعدهم بتلفيق عدد من قضايا سياسية لهمان لم ينصاعوا له.

وقال عمرو عبد السلام المحامي، إن المشكو في حقه “محمد م ع ع” أمين شرطة بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، قام بالنصب على أربعة من أقاربه واستولى منهم على مبلغ 80 ألف جنيه.

واتهم البلاغ أمين الشرطة بالإيقاع بهم وأوهامهم بقدرته علي تخصيص عدد من الوحدات السكنية بمدينة 15 مايو واستولى منهم مبلغ مالي وقدم لهم صور ضوئية من خطابات تخصيص لتلك الوحدات سكنية ليكتشفوا بعد ذلك أنها مزورة.

وأضاف مقدمي البلاغ أنهم تقدموا بشكاوي لقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية ضد أمين الشرطة، وحرروا العديد من محاضر النصب بقسم شرطة حلوان وبلاغ للنائب العام حاولوا بكل الطرق استرداد أموالهم إلا أن كل هذا لم يجدي معه نفعًا.

وتابع البلاغ أن الأمين قام بالاتفاق مع أحد أصدقائه من أمناء الشرطة يعمل بمكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة ويدعى “مصطفى ص”، وقام بتلفيق قضية اتجار بمخدر الهيروين لأحد المبلغين كطرقة الضغط والاكراه لاجبارهم على التنازل عن الشكاوي والقضايا المقدمة ضده.

وأشار البلاغ إلى أن أمين الشرطة يستغل نفوزه إلى الآن ويستخدام كافة وسائل الضغط والتهديد ضد مقدمي البلاغ أبناء عمومته ويتوعدهم بتلفيق قضايا سياسية لابناءهم أن لم يقومو بالتنازل عن القضايا والشكاوي المقدمة.

وطالب مقدمي البلاغ من النائب العام حمايتهم وابناءهم من تهديدات أمين الشرطة وتحريك الدعوى الجنائية المقدمة ضده عن جريمتي استغلال النفوذ والتهديد وأخذ التعهد اللازم عليه بعدم التعرض لهم وإتخاذ كافة الإجراءت القانونية ضده لاسترجاع حقوقهم المنهوبة.

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