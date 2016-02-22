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يسرا ومحلب وحلمى النمنم وشريف عامر ومحافظ القاهرة يشاركون فى عزاء هيكل‎

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يسرا ومحلب وحلمى النمنم وشريف عامر ومحافظ القاهرة يشاركون فى عزاء هيكل‎ يسرا ومحلب وحلمى النمنم وشريف عامر ومحافظ القاهرة يشاركون فى عزاء هيكل‎
شارك المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، مساء اليوم الاثنين فى مراسم عزاء الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل بمسجد عمر مكرم الذى توفى يوم الأربعاء الماضى بعد صراع طويل مع المرض.

كما شارك في العزاء كلا من الفنانة يسرا والإعلامية لميس الحديدى وزير الثقافة حلمى النمنم والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة والنائب خالد يوسف وصلاح حسب الله وفاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، وعصام شلتوت رئيس تحرير موقع "كورة"، ورجل الأعمال صلاح دياب والإعلامى شريف عامر ومحمد على خير والنائب معتز الشاذلى والمحامى رجاء عطية.

وشارك وفد من نادى مستشارى قضايا الدولة ضم المستشارين أمين عبد الرحيم وأحمد مسعود وعاطف منصور وأحمد خلف.

وقال كمال الهلباوى، إن العالم افتقد الراحل محمد حسنين هيكل وليس فقط لأنه قيمة كبيرة يشهد لها العالم.

يذكر أن الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، عقد وافته المنية عن عمر يناهز الـ92 عاماً، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الأخيرة، ويعتبر "هيكل" أحد أهم الصحفيين والكتاب فى تاريخ مصر على الإطلاق.


>وصول نبيل العربى وصلاح منتصر ومحمد عبد القدوس للمشاركة فى عزاء "هيكل"

وصول أبناء محمد حسنين هيكل إلى دار مناسبات عمر مكرم‎ لتلقى عزاء والدهم

إجراءات أمنية مشددة بمحيط مسجد عمر مكرم استعدادا لعزاء حسنين هيكل‎

وفد من مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة يشارك فى عزاء "هيكل" اليوم

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مصر 365

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