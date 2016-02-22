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الصحافة البريطانية: لم يعد لكلمات «أردوغان» أي قيمة

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الصحافة البريطانية: لم يعد لكلمات «أردوغان» أي قيمة الصحافة البريطانية: لم يعد لكلمات «أردوغان» أي قيمة

أردوغان

نشرت صحيفة واشنطن بوست أن السياسة الخارجية للقيادة التركية تحولت بالنسبة لأنقرة إلى كابوس استراتيجي حقيقي.

ووفقا للصحيفة، إن تركيا كانت منذ فترة ليست بالبعيدة قوة إقليمية مهمة، أما الوضع الحالي لها يقربها من الكارثة، وذلك لأن أنقرة تشاجرت مع الجميع تقريبا.

وقالت الصحيفة: “أصبحت تركيا الأن معزولة تماما: فهي لا تخرج من مأزق إلا وتقع في مأزق أخر، وفي كثير من الأحيان بسبب خطأ منها. أفسدت تركيا العلاقات مع الجميع وهي الأن ليست قادرة على إقناع أي أحد على فعل شيء مهما كان. ولم يعد لكلمات السلطة التركية أي قيمة. أنقرة تخدع، لا تفعل ما تعد به، وقد تشاجرت مع الجميع، بما في ذلك حلفائها”.

ويهدد الرئيس رجب طيب أردوغان بالبدء بعمليات عسكرية في سوريا، على الرغم من أن أيا من سكان الدولة، ولا الجيش لا يدعموه في هذه المسألة. لذلك فهو يدفع تركيا إلى “حفرة عميقة لا مخرج منها” حسب وكالة ”  sputink ” الروسية .

ووفقا للرئيس، تركيا لديها كل الحق في القيام بعمليات في سوريا، حيث تتواجد الجماعات الإرهابية، وذلك لأن هذه حرب ضد التهديدات التي تواجه أنقرة.

 

 

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