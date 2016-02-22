مفاجأة.. خالد يوسف: لم أوقع على مذكرة مرتضى منصور لوقف برنامج عمرو أديب

فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشف النائب خالد يوسف، عضو مجلس النواب، عدم توقيعه على المذكرة التى قام النائب مرتضى منصور بإعدادها لتقديمها للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لوقف برنامج الإعلامى عمرو أديب على قناة أوربت.

وأكد يوسف فى تصريحات خاصة لبرلمانى، بأنه فوجئ بوجود اسمه ضمن التوقيعات التى جمعها مرتضى منصور، والبالغ عددها 250 توقيعًا لوقف برنامج أديب، مشددًا على أنه لا توجد بينه وبين "أديب" أى مشكلات حتى يطالب بوقف برنامجه، وأن اسمه وضع فى المذكرة دون علمه، وأنه يقدر برنامج عمرو أديب.

مجلس النواب يوافق على التصويت يدويا على مقترحات الأعضاء بشأن مشروع اللائحة

النواب يرفض إضافة كلمة "القانون" فى نهاية المادة الأولى باللائحة الداخلية

مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة خاصة للتحقيق مع توفيق عكاشة

مجلس النواب يوافق على التصويت إلكترونيًا على مواد مشروع اللائحة

>