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مفاجأة.. خالد يوسف: لم أوقع على مذكرة مرتضى منصور لوقف برنامج عمرو أديب

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مفاجأة.. خالد يوسف: لم أوقع على مذكرة مرتضى منصور لوقف برنامج عمرو أديب مفاجأة.. خالد يوسف: لم أوقع على مذكرة مرتضى منصور لوقف برنامج عمرو أديب
فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشف النائب خالد يوسف، عضو مجلس النواب، عدم توقيعه على المذكرة التى قام النائب مرتضى منصور بإعدادها لتقديمها للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لوقف برنامج الإعلامى عمرو أديب على قناة أوربت.

وأكد يوسف فى تصريحات خاصة لبرلمانى، بأنه فوجئ بوجود اسمه ضمن التوقيعات التى جمعها مرتضى منصور، والبالغ عددها 250 توقيعًا لوقف برنامج أديب، مشددًا على أنه لا توجد بينه وبين "أديب" أى مشكلات حتى يطالب بوقف برنامجه، وأن اسمه وضع فى المذكرة دون علمه، وأنه يقدر برنامج عمرو أديب.


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