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هانى شاكر: "مقولتش على عازفى موسيقى الميتال عبدة شيطان"

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هانى شاكر: "مقولتش على عازفى موسيقى الميتال عبدة شيطان" هانى شاكر: "مقولتش على عازفى موسيقى الميتال عبدة شيطان"
قال النجم الكبير هانى شاكر، نقيب الموسيقيين لـ"اليوم السابع"، إنه لم يقل على عازفى موسيقى الـ"ميتال" إنهم "عبدة شيطان"، وكل ما فى الأمر أن نقابة الموسيقيين تصدت لهم بسبب غنائهم دون تصريح وهو دور النقابة فى حماية حقوق أعضائها.

وتابع أمير الغناء العربى قائلاً: قبل إحياء أى حفل غنائى لابد من الحصول على تصريح من النقابة وهو ما لم يفعله عازفو "الميتال"، مؤكدًا أنه كنقيب للموسيقيين يحترم كل أنواع الموسيقى أيًا كان نوعها مثل "الشعبى"، أو "الراب" أو "الأندر جراوند".


>نجيب ساويرس لهانى شاكر: "موسيقى البلاك ميتال ملهاش علاقة بالشيطان"

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