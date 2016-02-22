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يوسف القعيد: فوجئت بوجود اسمى على مذكرة وقف برنامج عمرو أديب دون علمى

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يوسف القعيد: فوجئت بوجود اسمى على مذكرة وقف برنامج عمرو أديب دون علمى يوسف القعيد: فوجئت بوجود اسمى على مذكرة وقف برنامج عمرو أديب دون علمى
أكد النائب يوسف القعيد، عضو مجلس النواب، أنه لم يوقع على المذكرة التى قام النائب مرتضى منصور بإعدادها لتقديمها إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لوقف برنامج الإعلامى عمرو أديب على قناة أوربت.

وشدد "القعيد" فى تصريحات خاصة لبرلمانى على أن اسمه ورد فى التوقيعات التى جمعها مرتضى منصور دون علمه.
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